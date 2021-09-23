AB seyahat listesini güncelledi
Avrupa Birliği, Covid-19 üç ülkeye daha seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.
Avrupa Birliği (AB) üyelerinin koronavirüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulamayabileceği ülkelerin bulunduğu listeye 3 ülke eklendi.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulan ülkeler listesi güncellendi.
Son güncellemeyle listede yer alan ülkeler Avustralya, Kanada, Şili, Ürdün, Kuveyt, Yeni Zelanda, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Uruguay oldu. Ayrıca, mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.
Son güncelleme ile AB'nin seyahat listesinden Bosna Hersek ve Moldova çıkarılmış oldu. Listeye Şili, Kuveyt ve Ruanda ise yeni eklendi.
AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste iki haftada bir güncelleniyor.
Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.
AB, geçen yıl martta salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.
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