İstismara uğrayan 10 yaşındaki çocuğa kürtaj izni verilmedi

ABD'nin Ohio eyaletinde istismara uğrayan 10 yaşındaki çocuk, yüksek mahkemenin kürtaj hakkını anayasal hak olmaktan çıkarması sebebiyle kürtajına izin verilmedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:18
İstismara uğrayan 10 yaşındaki çocuğa kürtaj izni verilmedi
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ABD’de Yüksek Mahkeme’nin kürtajı anayasal hak olarak koruyan Roe v. Wade kararını geri çevirmesiyle kürtaj yasağını yürürlüğe sokan ilk eyaletlerden biri Ohio’da, 10 yaşında istismara uğrayan bir kız çocuğunun kürtajına izin verilmedi. 

Kürtajına izin verilmeyen istismar mağduru çocuk kararın ardından Ohio'dan Indiana'ya seyahat etmek zorunda kaldı.

Independent'in haberine göre, 10 yaşındaki çocuğu tedavi eden Indianapolis merkezli kadın doğum uzmanı-jinekolog Dr. Caitlin Bernard, "Hayal etmesi zor, birkaç hafta içinde bakım sağlayamayız" dedi. 

Bernard, kürtajı yasaklayan komşu eyaletlerden kürtaj için kliniklerine gelen hasta sayısında keskin bir artış gördüklerini söyledi.


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