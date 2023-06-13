İsveç: Ankara'daki toplantıyı memnuniyetle karşılıyoruz

Yayınlanma: 13.06.2023 - 15:25

Güncelleme: 13.06.2023 - 15:25

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı öncesi İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'dan açıklama geldi.

Pal Jonson, toplantıyı "memnuniyetle" karşıladıklarını belirterek, toplantıda "üçlü mutabakatın uygulanmasına odaklanılacağını" söyledi.

Jonson, SVT kanalının Morgonstudion programına verdiği demeçte "Talebimize güçlü bir destek olduğuna ve Vilnius'taki zirvede tam üye olmamızın NATO için önemli olacağına inanıyoruz" dedi.

Jonson, "İsveç'in NATO'ya tam üyeliğiyle ittifakın tüm kuzey kanadı güçlenecek ve bu da Finlandiya ve Baltık ülkelerinin savunma kapasitesini arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

11 ve 12 Temmuz tarihlerinde NATO ülkelerinin liderleri, Vilnius'ta bir araya gelecek ve diğer konuların yanı sıra yeni bir Genel Sekreter atanması ve İsveç'in uzun süredir ertelenen NATO başvurusu görüşülecek.

ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.