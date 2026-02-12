İsveç, Arktik ve Grönland'da harekete geçti: Savaş uçakları gönderecek

İsveç, NATO’nun “Arctic Sentry” (Arktik Nöbeti) misyonu kapsamında İzlanda ve Grönland çevresinde Gripen savaş uçaklarıyla devriye görevi üstleneceğini açıkladı.
NATO, Çarşamba günü yaptığı duyuruda, Arktik bölgesindeki varlığını güçlendirmek amacıyla yeni görevi başlattığını bildirmişti.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin ilk aşamada JAS 39 Gripen savaş uçaklarıyla katkı sağlayacağını belirtti.
Kristersson, “Bu adım caydırıcılığı güçlendiriyor, ortak çıkarlarımızı koruyor ve Avrupa ile transatlantik iş birliği açısından kritik önemdeki bir bölgede istikrara katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.
NATO’nun Arktik’teki yeni hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD tarafından satın alınması yönündeki çıkışlarının ardından ittifak içinde yaşanan gerilimin gölgesinde geldi.
İttifak, misyonun amacının bölgedeki tansiyonu düşürmek ve güvenliği pekiştirmek olduğunu vurguluyor.