İsveç, ateşe verilen büyükelçilik binasını kapattı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:10

Güncelleme: 20.07.2023 - 14:10

İsveç polisinin Irak’ın Stockholm’deki büyükelçiliği önünde Kuran ve Irak bayrağına yönelik gerçekleşmesi planlanan eyleme izin vermesinin ardından Irak’ta tansiyon yükseldi.



Başkent Bağdat’ta Şii din adamı Mukteda Sadr’ın liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin kurduğu bariyerleri yıkan protestocular, büyükelçilik binasının bazı bölümlerini ateşe verdi. Binadan dumanlar yükselirken protestocular saldırı girişimine karşı “Kuran’a evet” sloganları attı.



Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, protestocuların eylemi kınandı. Bağdat’taki eylemin diplomatik misyon temsilciliklerinin güvenliğini tehdit etme kapsamına girdiğini belirtilen açıklamada, eylemi gerçekleştirenlerin tespit edilerek cezalandırılması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise elçilik görevlilerinin güvende olduğu aktarıldı.

BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATTI

Yaşananların ardından İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binası önünde protestoların düzenlenmesi ve binanın ateşe verilmesi nedeniyle büyükelçiliğin ileri bir tarihe kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin diplomatik misyonlarını korumakta başarısız olduğunu söyleyerek, “Bağdat'taki büyükelçiliğin basılması kesinlikle kabul edilemez. Hükümetimiz, Iraklı üst düzey yetkililerle görüşmek için temas halinde” dedi.

