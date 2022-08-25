İsveç Başbakanı Andersson'dan seçim çıkışı: PKK flaması sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmüyoruz

25 Ağustos 2022 Perşembe, 09:40

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkede 11 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Magdalena Andersson, seçimden sonra terör örgütü PKK'nın flamalarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Andersson, "Bir terör örgütü olarak damgalanmış olan PKK’nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı şimdilik düşünmüyoruz. PKK bayrağı sallamaları hükümetin yararına bir şey değil" ifadelerini kullandı.

SOL PARTİLİLER PKK FLAMALARI TAŞIDILAR

Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen flamalarla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.

Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerine tepki göstererek, poz vermelerine kınamıştı.

Andersson, İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye verdiği demeçte, "PKK sadece İsveç değil Avrupa Birliği ülkelerinin de terör örgütü listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derece uygunsuz" demişti.

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek, "PKK, 1984'te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı" ifadesini kullanmıştı.

Johansson, Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "Kabul edilemez" olarak nitelendirerek, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.