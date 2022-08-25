İsveç Başbakanı Andersson'dan seçim çıkışı: PKK flaması sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmüyoruz
İsveç Başbakanı Andersson, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra terör örgütü PKK'nın flamalarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkede 11 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Magdalena Andersson, seçimden sonra terör örgütü PKK'nın flamalarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.
Andersson, "Bir terör örgütü olarak damgalanmış olan PKK’nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı şimdilik düşünmüyoruz. PKK bayrağı sallamaları hükümetin yararına bir şey değil" ifadelerini kullandı.
SOL PARTİLİLER PKK FLAMALARI TAŞIDILAR
Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen flamalarla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.
Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerine tepki göstererek, poz vermelerine kınamıştı.
Andersson, İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye verdiği demeçte, "PKK sadece İsveç değil Avrupa Birliği ülkelerinin de terör örgütü listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derece uygunsuz" demişti.
Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek, "PKK, 1984'te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı" ifadesini kullanmıştı.
Johansson, Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "Kabul edilemez" olarak nitelendirerek, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.
Video Haberler
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Erdoğan görünce 'toplanın' dedi
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- Peker'den haberimize ilişkin açıklama
- '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık' iddiası
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- İmamoğlu: 'Teşekkürü yürekten isterim ama...'
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı