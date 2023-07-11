İsveç Başbakanı Kristersson'dan Türkiye açıklaması

Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:45

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:45

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Litvanya’nın başkenti Vilnius'taki LİTEXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı oturumu öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Kristersson dün İsveç'in NATO'ya üyelik talebine ilişkin Türkiye, İsveç ve NATO’nun mutabakat metni imzaladığını hatırlatarak, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak bir bildiri üzerinde anlaştık” ifadelerini kullandı. Kristersson, “Uzun vadeli olarak buradayız. Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız kararlıyız. Bu yüzden dünkü sonuçtan çok memnunum” diyerek ülkesinin NATO’ya üyeliği konusunda Türkiye’nin ve Macaristan’ın onayını sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Kristersson, “Türkiye ile ekonomik bağların geliştirilmesini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini, daha iyi vize düzenlemelerini destekliyoruz. Türkiye ile daha yakın iş birliği için verimli bir zemin var” şeklinde konuştu.

