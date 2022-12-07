İsveç Dışişleri Bakanı Billström: 'Çok ciddiye alıyoruz'
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, (NATO üyeliği için) İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye aldıklarını söyledi.
ABD'ye giden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile üçlü görüşme yapmaya hazırlanan Billström, ülkesinin haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.
İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nde varılan anlaşmaya ilişkin Billström, "Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz. Taahhütlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, anlaşmanın çeşitli kısımlarında bir ilerleme de söz konusu" ifadelerini kullandı.
Dünyada güvenliğin zor günlerden geçtiğine işaret eden Billström, bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın bir an önce NATO'ya girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde