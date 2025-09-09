İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısında bayıldı

Lann, İsveç'in başkenti Stockholm'de eski Sağlık Bakanı'ndan görevi devralması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında fenalaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Lann'ın söz almasının hemen ardından fenalaştığı, ardından bayıldığı görülüyor. Lann'ın kürsünün üzerinden yüzüstü düştüğü de görüntülerde yer aldı.

Sağlık Bakanı Lann, kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönerek ulusal basına kan şekerinin düştüğünü belirtti ve "Sıradan bir salı olmadı" yorumunu yaptı.

Basın toplantısında Lann'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Sosyal İlişkiler Bakanı Jakob Forssmed ve Enerji ve Endüstri Bakanı Ebba Busch bulunuyordu.