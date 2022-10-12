İsveç: Kuzey Akım soruşturmasının bulgularını Rusya ile paylaşmayacağız
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “İsveç, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıya ilişkin yapılan soruşturmanın bulgularını Rus yetkilileriyle veya Gazprom ile paylaşmayacak” dedi.
Rus gazını Baltık Denizi’nden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntılarla ilgili İsveç’ten açıklama geldi.
İsveçli ekip tarafından yapılan olay yeri incelemesinde, sızıntının sebebinin patlamalar olduğuna ilişkin kanıtlar bulunduğu ve sabotaj iddialarının güçlendiği açıklandı. Dün olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “İsveç'te ön soruşturmalarımız gizlidir. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıya ilişkin yapılan soruşturmanın bulguları Rus yetkilileriyle veya Gazprom ile paylaşılmayacak” dedi.
İsveç'in Rus gemilerinin sızıntının meydana geldiği bölgeleri ziyaret etmesini engelleme yetkisinin olmadığını belirten Anderson, "Sızıntının gerçekleştiği münhasır ekonomik bölgede güvenlik şeridini kaldırdık. Diğer gemilerin bölgede kalması mümkün, kurallar böyle işliyor" şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İsveç hükümetine Rus yetkililerin ve Gazprom'un soruşturmaya katılmasına izin verilmesini talep eden bir mektup göndermiş, İsveç bunu reddetmişti. Rus gazını Baltık Denizi’nden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmişti.
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