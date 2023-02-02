İsveç, parlamentoya terörizmle mücadeleyi içeren yeni kanun teklifi sunacak

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 14:45

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 14:46

Türkiye ile NATO üyeliği sürecinde gerilim yaşayan İsveç, terörizmle mücadele kapsamında yeni kanun çıkarılacağını duyurdu.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, parlamentoya "bir terör örgütüne katılımı kapsayan özel bir ceza kanunu" teklifi önerileceğini aktardı.

Strömmer, "Terörizm mevzuatının yeterli olmadığı açıkça görülmüştür. Artık bir terör örgütünün faaliyetlerini sürdürmek ya da güçlendirmek gibi terörizmle bağlantılı bir dizi faaliyeti suç kapsamına almak istiyoruz" dedi.

Hükümet tarafından önerilen yeni ceza kanunu teklifi, bir terör örgütünün faaliyetlerini güçlendirmek veya sürdürmek de dahil olmak üzere, yasadışı olmayan bazı eylemleri de suç haline gelecek. Katılmaya teşebbüs etmek veya başkasının katılımını finanse etmek de suç sayılacak.

Strömmer, "Örneğin, bir terör örgütünün faaliyetlerine katılmak üzere seyahat eden bir başkası için uçak bileti satın almak gibi" ifadelerini kullanıldı.

"TEKLİFİN KABUL EDİLME ŞANSI YÜKSEK"

Strömmer, teklifin parlamentoda kabul edilme şansının yüksek olduğunu söyledi.

Hükümet tasarının 7 Mart gibi erken bir tarihte Meclis gündemine gelmesini ve ardından 1 Haziran'da yürürlüğe girmesini istiyor.

Strömmer, "Bu normalde yasama çalışanları için oldukça hızlı. Bu çalışmaların çoğu zaten yapıldı, yani daha önce bilmediğiniz bir şey değil" diye konuştu.