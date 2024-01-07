İsveç: Savaş olabilir, halkımız hazır olsun!
İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, İsveç'te savaş olabileceği uyarısında bulundu.
İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, Dalarna bölgesinde bulunan Salen askeri üssünde düzenlenen Ulusal Halk ve Savunma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ciddiye alınması gerektiğini belirterek "İsveç'te de savaş olabilir, halkımızın savaşa hazır olması gerekir." dedi.
İsveç'in 210 yıldır savaşa girmediğine işaret eden Bohlin, şunları kaydetti:
"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda zaten Avrupa'da kötü olan güvenlik durumu geçtiğimiz yıl daha da kötüleşti. Rusya'nın hızla yeniden silahlanmasının çok ciddiye alınması gerekiyor. Yaklaşık 210 yıldır barış, İsveç halkı için hoş bir yoldaştı. Ancak bu durum günümüzde değişti ve güvenlik durumu kötüleşti. Ben de sorumluluk sahibi bir bakan olarak İsveç halkına bu gerçeği açıklamak durumundayım."
İsveç hükümetinin, ülkenin savaşa girebileceğine dair zihinsel farkındalık oluşturarak savunma kabiliyetini artırmaya çalıştığını ifade eden Bohlin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direncini de örnek aldıklarını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- 'Jandarmada namaz ayrıcalığı'
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- Uzay istasyonuyla temas kurdu, astronotla konuştu
- AKP'nin İstanbul adayı belli oldu!