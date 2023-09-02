İsveç, TBMM'nin açılmasını bekliyor: NATO üyeliği konusunda umutluyuz

Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:20

Güncelleme: 02.09.2023 - 13:20

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin üyelik sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Billström, sürece ilişkin, Temmuz ayında NATO zirvesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "mutabık kalındığını" belirterek, Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden toplandığında İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağı konusunda "umutlu" olduğunu söyledi.

Billström, "İsveç hükümeti yaz boyunca bu konuda o zaman ortaya konan kartların şimdi de geçerli olduğu ve Vilnius'ta yapılan açıklamanın hala geçerli olduğu dışında herhangi bir sinyal almadı" dedi.

Billstrom, parlamentonun egemen bir kurum olduğunu ancak Ankara'nın, Vilnius'ta İsveç'in katılımının parlamento tarafından "hızlı bir şekilde onaylanmasını" sağlama sözü verdiğini kaydetti.

Billström, "Bu, Türk hükümetinin onay konusunda kararlı olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.