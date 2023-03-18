İsveç, üçlü mutabakattaki taahhütleri yerine getirdiğini savundu
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'nin sadece Finlandiya'nın NATO onay sürecini başlatmasına ilişkin, "İsveç'in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya daha entegre olurken İsveç dışarıda kalacaktır" dedi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolü TBMM Başkanlığı'na sunarak onay sürecini başlatma kararını değerlendirdi.
NATO'ya üyelik başvurusunu aynı gün yapan iki ülkeden Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye'de onay sürecinin başlatılmasına ilişkin Billström, "Tahmin ettiğimiz gibi Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için süreci başlattı. Bu istemediğimiz bir gelişmeydi ama hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.
Billström, Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO üyesi olmasının kısa vadede kendilerini fazla etkilemeyeceğini belirterek, "Finlandiya ile beraber NATO üyesi olmak istiyorduk. İsveç'in NATO dışında kalması kısa vadede bir şeyi değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa birçok şeyin değişeceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya daha entegre olurken, İsveç dışarıda kalacaktır" diye konuştu.
Billström, İsveç'in Türkiye ile NATO üyeliği konusunda Üçlü Muhtıra anlaşmasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.
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