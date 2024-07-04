İsveç vatandaşı 3 kişi Irak’ta idam cezasına çarptırıldı

Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:13

Güncelleme: 04.07.2024 - 17:13

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta silahlı saldırı olayına karışmakla suçlanan 3 İsveç vatandaşının idam cezasına çarptırıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin geçtiğimiz ay diğer 2 kişinin ise cezasının bugün belirlendiği ifade edildi.

"İNFAZ EDİLMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Başka bir İsveç vatandaşının daha uyuşturucuyla bağlantılı bir suçtan idam cezasına çarptırılabileceği ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığı belirtilen açıklamada, “İdam cezalarına ilişkin aldığımız bilgiler son derece ciddi. Cezaların infaz edilmemesi için çalışıyoruz" denildi.

İdam cezası bulunmayan İsveç, suçlulara idam cezası verilmesine karşı çıkıyor.

Haziran ayında İsveç basınında yer alan bir haberde, söz konusu şahısların ocak ayında Irak’ta başka bir İsveç vatandaşının vurulduğu silahlı saldırı olayına karıştığı bildirilmişti.