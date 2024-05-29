İsveç, Ukrayna'ya en büyük askeri yardımını duyurdu

Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:24

Güncelleme: 29.05.2024 - 10:24

İsveç, Ukrayna'ya 13.3 milyar İsveç kronu (1,3 milyar dolar - 41.940.730.000,00 TL) değerinde askeri yardım göndereceğini açıkladı. Bu, Nordik ülkesinin şimdiye kadar Ukrayna'ya sağladığı en büyük destek paketi olarak dikkat çekiyor.

İsveç hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bu askeri yardımın, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden çatışmalarında savunma kapasitesini artırmayı amaçladığı belirtildi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "Ukrayna'ya olan desteğimizi sürdürüyoruz ve bu yardım paketi ile Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu, özgürlük ve güvenlik için verdiğimiz bir taahhüttür" dedi.

'UKRAYNA MİNNETTAR'

Bu yeni yardım paketi, İsveç'in Ukrayna'ya sağladığı önceki yardımları önemli ölçüde aştı ve ülkenin Ukrayna'ya olan desteğinin kararlılığını gösterdi. Yardım paketinin içeriğinde çeşitli silah sistemleri, mühimmat ve diğer askeri ekipmanlar bulunuyor.

Ukrayna hükümeti, İsveç'in bu desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "İsveç'in bu cömert desteği, bizim savunma kapasitemizi önemli ölçüde artıracaktır. Bu yardımı minnetle kabul ediyoruz ve İsveç halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından, Ukrayna'ya olan desteğini sürekli olarak artırıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca İsveç, Ukrayna'ya çeşitli askeri ve insani yardımlarda bulunmuştu. Bu son yardım paketi, İsveç'in Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına olan güçlü desteğinin bir göstergesi olarak görülüyor.