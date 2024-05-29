İsveç, Ukrayna'ya en büyük askeri yardımını duyurdu

İsveç, Ukrayna'ya 13.3 milyar İsveç kronu (1,3 milyar dolar) değerinde askeri yardım göndereceğini açıkladı. Bu, ülkenin şimdiye kadar Ukrayna'ya sağladığı en büyük destek paketi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:24
İsveç, Ukrayna'ya en büyük askeri yardımını duyurdu
Abone Ol google-news

İsveç, Ukrayna'ya 13.3 milyar İsveç kronu (1,3 milyar dolar - 41.940.730.000,00 TL) değerinde askeri yardım göndereceğini açıkladı. Bu, Nordik ülkesinin şimdiye kadar Ukrayna'ya sağladığı en büyük destek paketi olarak dikkat çekiyor.

İsveç hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bu askeri yardımın, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden çatışmalarında savunma kapasitesini artırmayı amaçladığı belirtildi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "Ukrayna'ya olan desteğimizi sürdürüyoruz ve bu yardım paketi ile Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu, özgürlük ve güvenlik için verdiğimiz bir taahhüttür" dedi.

'UKRAYNA MİNNETTAR'

Bu yeni yardım paketi, İsveç'in Ukrayna'ya sağladığı önceki yardımları önemli ölçüde aştı ve ülkenin Ukrayna'ya olan desteğinin kararlılığını gösterdi. Yardım paketinin içeriğinde çeşitli silah sistemleri, mühimmat ve diğer askeri ekipmanlar bulunuyor.

Ukrayna hükümeti, İsveç'in bu desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "İsveç'in bu cömert desteği, bizim savunma kapasitemizi önemli ölçüde artıracaktır. Bu yardımı minnetle kabul ediyoruz ve İsveç halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından, Ukrayna'ya olan desteğini sürekli olarak artırıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca İsveç, Ukrayna'ya çeşitli askeri ve insani yardımlarda bulunmuştu. Bu son yardım paketi, İsveç'in Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına olan güçlü desteğinin bir göstergesi olarak görülüyor.


isveç haberleri askeri yardım haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

Ukrayna'dan Patirot çağrısı: En kısa zamanda ihtiyacımız var

Ukrayna'dan Patirot çağrısı: En kısa zamanda ihtiyacımız var
AB'den Ukrayna Barış Zirvesi'ne destek: Bir ilham kaynağı

AB'den Ukrayna Barış Zirvesi'ne destek: Bir ilham kaynağı
Ukrayna'da yüzlerce cezaevi mahkumu orduya alındı

Ukrayna'da yüzlerce cezaevi mahkumu orduya alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski Bakan Bekir Pakdemirli için 'kanun' tanımadılar: Bekleme süresi dolmadan BİM'in yönetim kurulu üyeliğine atandı

Eski Bakan Bekir Pakdemirli için 'kanun' tanımadılar: Bekleme süresi dolmadan BİM'in yönetim kurulu üyeliğine atandı
Aryna Sabalenka Roland Garros’ta ikinci tura çıktı

Aryna Sabalenka Roland Garros’ta ikinci tura çıktı
Son Dakika... Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Son Dakika... Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Can alan istinat duvarına ilişkin keşif raporu dosyada: Sorumluluk İBB'de değil

Can alan istinat duvarına ilişkin keşif raporu dosyada: Sorumluluk İBB'de değil
Erkekleri kalbinden vuran kokular…

Erkekleri kalbinden vuran kokular…
Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik

Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik
Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim

Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim