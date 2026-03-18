İsveç'ten 'Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi' açıklaması

İran’da İsrail’in dış istihbarat teşkilatı Mossad için casusluk yaptığı gerekçesiyle bir kişinin bugün idam edilmesinin ardından İsveç’ten açıklama geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, idam edilen kişinin kendi vatandaşları olduğunu bildirdi. Stenergard, ismi belirtilmeyen şahsın İran’da geçtiğimiz yıl haziran ayında gözaltına alındığını, İsveç’in ise bu konuyu İranlı yetkililerle defalarca görüştüğünü belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, "İdam cezası insanlık dışı, zalim ve geri döndürülemez bir cezadır. İsveç, Avrupa Birliği’nin geri kalanıyla birlikte, her şartta uygulanmasını kınamaktadır" dedi. Stenergard ayrıca, idama giden hukuki sürecin adil yargılanma standartlarını karşılamadığını ifade etti.

İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’nda bugün yer alan bir haberde, Kurosh Keyvani isimli şahsın, Mossad’a İran’daki hassas yerlerle ilgili görüntü ve bilgi sağlamaktan suçlu bulunduğu ve idam cezasına çarptırıldığı belirtilmişti. Keyvani’nin idam cezasının yasal sürecin ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından sabah saatlerinde infaz edildiği aktarılmıştı. Keyvani’nin İsrail istihbaratı tarafından internet üzerinden işe alındığı, kendisiyle ilk teması Farsça konuşan bir Mossad görevlisinin kurduğu belirtildi.