İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri imzalandı

05 Temmuz 2022 Salı, 12:46

Madrid'de 29-30 Haziran'da yapılan zirvede Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi yönünde alınan karar doğrultusunda formaliteleri tamamlamak için NATO üyesi 30 ülkenin temsilcileri, Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hem iki ülke hem ortak güvenlik için tarihi bir an olduğunu söyledi.

Jens Soltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilerek, Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra neticesinde ortak bir noktaya varıldığını ifade ederek, "Halklarımız daha güvenli olacak" dedi.

Stoltenberg, iki ülkenin en yeni üyeler olmasıyla ilgili onay sürecinin bugün itibarıyla başladığını dile getirerek, NATO'nun kapılarının Avrupa demokrasilerine açık olduğunu vurguladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da "Terörizm hepimiz için ciddi bir tehdit" ifadesini kullanarak, ülkesinin NATO'nun güvenliğine katkıda bulunacağına işaret etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de ülkesinin gelecek NATO üyesi olarak, tüm müttefiklerin güvenliğine katkı sağlayacağını kaydetti.