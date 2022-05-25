İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı başladı
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı'nda başladı.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı'nda başladı.
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