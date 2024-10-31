İsveç Veliaht Prensesi, askeri eğitim aldı
İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik için askeri eğitim alırken görüntülendi.
İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim aldı.
47 yaşındaki prensesin, silahlı kuvvetler tarafından paylaşılan görüntülerde, zorlu bir askeri eğitim programına katıldığı görüldü.
Eğitimi tamamlayan Prenses Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.
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