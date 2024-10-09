İskandinav mutfağının en sevilen lezzeti: İsveç köftesi tarifi
İsveç köftesi, dünya çapında ün kazanmış, özellikle sosuyla dikkat çeken enfes bir köfte türüdür. Genellikle krema bazlı bir sos ve patates püresiyle servis edilen bu köfte, İsveç mutfağının en bilinen yemeklerinden biridir.
İsveç köftesi, basit malzemelerle yapılan ancak zengin sosu ve enfes lezzetiyle sofralarınızı taçlandıracak bir yemektir. Özellikle soğuk kış akşamlarında, sıcak bir tabak İsveç köftesi hem doyurucu hem de keyif verici bir seçenek olabilir. Peki, İskandinav mutfağının en sevilen bu lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis İsveç köftesi tarifi...
İSVEÇ KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
Köfte için:
500 gram dana kıyma
250 gram kuzu kıyma (isteğe bağlı, sadece dana kıyma da kullanılabilir)
1 adet büyük boy soğan (rendelenmiş)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı galeta unu
100 ml süt
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı sıvı yağ (köfteleri kızartmak için)
Sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
200 ml et suyu
200 ml krema
1 yemek kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı soya sosu
Tuz ve karabiber (isteğe göre ayarlanabilir)
İSVEÇ KÖFTESİ YAPILIŞI
İlk olarak, geniş bir karıştırma kabına kıymaları koyun.
Ardından rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsakları, yumurtayı ve galeta ununu ekleyin.
Sütü de ekleyerek karışımı iyice yoğurun.
Baharatlarınızı, yani tuz, karabiber ve muskat rendesini de ekleyip, köfte harcını pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.
Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alarak, avucunuzla yuvarlayın.
İsveç köftesi geleneksel olarak küçük ve yuvarlak bir şekle sahiptir.
Tüm harcı bu şekilde hazırladıktan sonra köfteleri bir tabağa dizin.
Geniş bir tavaya sıvı yağı ekleyip ısıtın.
Yağ ısındıktan sonra köfteleri tavaya yerleştirin ve her tarafını güzelce kızartın.
Köfteleri altın rengini alıncaya kadar çevirerek pişirin.
Kızaran köfteleri tavadan alıp bir kenara koyun.
Aynı tavada tereyağını eritin.
Tereyağı eridikten sonra unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar kavurun.
Kavrulan una et suyunu yavaş yavaş ekleyerek, sürekli karıştırarak topaklanmasını önleyin.
Ardından krema, hardal ve soya sosunu ekleyin.
Sosun kıvamı yoğunlaşana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin.
Sosunuz hazır olduğunda, tuz ve karabiberle lezzetlendirin.
Hazırladığınız köfteleri tekrar tavaya alın ve üzerine sosu dökün.
Köfteleri sosun içinde 5-10 dakika kadar, kısık ateşte pişirin.
Bu aşama, köftelerin sosun lezzetini iyice çekmesini sağlar.
Sıcak servis yaparak köftelerin sosla birleşen lezzetini tam anlamıyla deneyimleyin.
Afiyet Olsun!
İlgili Haberler
- Akşam yemeğine 15 dakikada hazırlabileceğiniz enfes lezzet: Manlama tarifi
- Kahvaltıya hem pratik hem de farklı tarif arayanlar için enfes lezzet: Çıtır yumurta tarifi
- Farklı lezzetler arayanlara: Pikan cevizli turta tarifi...
- Pastane keklerinden çok daha lezzetli: İspanyol keki tarifi
- Türk mutfağının klasik tatlısı: Pratik şekerpare tarifi
- Kış mevsiminin vazgeçilmezi: Palamut ekşilisi tarifi
- Zeytinyağlı ve tuzlu dondurması çok konuşulmuştu... Ünlü şarkıcı Dua Lipa’dan yeni tarif
- Fas mutfağının ikonu: Tajine tarifi
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- 'İyi hal' kalkacak mı?
- ‘Beyler, kendinize gelin…’