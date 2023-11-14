İsveç'in NATO üyeliği yolunda son viraj: Tarih verildi!
TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini 16 Kasım Perşembe günü görüşecek.
TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini 16 Kasım Perşembe günü görüşecek.
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak komisyon, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini ele alacak.
Komisyon, toplantıda bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini de görüşecek.
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