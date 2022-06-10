İsveç'in Türkiye Büyükelçiliğinden NATO ve PKK açıklaması

10 Haziran 2022 Cuma, 12:38

Türkiye'nin, "PKK terörüne destek verdiği" gerekçesiyle İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu veto etmesinin yankıları sürerken Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin bir mesaj yayınlandı.

Mesajda İsveç'in, "PKK gibi terör örgütlerine hiçbir zaman maddi ve manevi destek vermediği" öne sürüldü. Büyükelçilik ayrıca, Suriye'deki hükümet dışı askeri gruplara tanksavar silahlarının ihraç edildiği ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki siyasi ve askeri yapılara mali destek sağlandığı iddialarının da doğru olmadığını iddia etti.

Büyükelçilik mesajında, 2016-2023 döneminde Suriye ile ilişkili konulara 376 milyon dolar fon sağlandığını; söz konusu fonların bir çok alanın yanı sıra "özgür medya" ve "sivil topluma" destek amacı taşıdığını öne sürdü. Mesajda, "İsveç fonları Suriye'nin kuzeydoğusundaki siyasi veya askeri yapılara gitmiyor" ifadeleri yer aldı.

Mesajın tam metni:

İsveç Hükümeti, 16 Mayıs'ta NATO'ya başvuru kararı aldı. Bu tarihi karar, Hükümet'in Parlamento'daki diğer partileri katılmaya davet ettiği bir güvenlik analizine ve 13 Mayıs'ta yayınlanan bir başka raporda yer verilen sonuçlara dayanıyordu. Hükümetin değerlendirmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ile birlikte değişen güvenlik ortamı ışığında, NATO üyeliğinin, İsveç'in güvenliğini korumanın en iyi yolu olduğu yönündedir. İsveç ve Finlandiya bu çerçevede, 18 Mayıs'ta aynı anda NATO'ya katılmak için resmi başvuru mektuplarını sundular.

Bir NATO üyesi olarak İsveç, NATO'nun terörle mücadele politikasına tamamen bağlı kalacak ve bu çabaların aktif bir parçası olacaktır. NATO'nun yakın bir ortağı olarak İsveç, halihazırda NATO'nun terörle mücadele ile ilgili teknik çalışma gruplarına katılıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve IŞİD'e karşı Küresel Koalisyon gibi, NATO'nun da dahil olduğu uluslararası terörle mücadele faaliyetlerine aktif katılım sağlıyor.

İsveç, tüm biçimleri ve tezahürleriyle teröre karşı mücadeleye kesinlikle kararlıdır. İsveç, PKK gibi terör örgütlerine hiçbir zaman maddi ve manevi destek vermemiştir.

İsveç'ten, Suriye'deki hükümet dışı askeri gruplara tanksavar silahlarının ihraç edildiği iddiasıyla ilgili yanlış bilgiler dolaşıyor. İsveç, bu tür gruplara tanksavar silahları veya herhangi başka bir askeri teçhizat ihraç etmemiştir.

İsveç'in, Suriye'nin kuzeydoğusundaki siyasi ve askeri yapılara mali destek verdiği iddiasıyla ilgili de yanlış bilgiler dolaşıyor. İsveç bu yapılara herhangi bir mali veya askeri destek vermemektedir.

İsveç'in, Suriye krizi için bölgesel bir stratejisi var ve burada amaç, Suriyeli nüfusu, Suriyeli mültecileri ve Ürdün ile Lübnan gibi komşu ülkelerdeki ev sahibi toplulukları desteklemektir. 2016-2023 döneminin tamamı için destek yaklaşık 376 milyon dolara tekabül etmektedir. Fonlar; su ve su arıtma, geçim kaynağı, eğitim, engellilerin rehabilitasyonu ile özgür medya ve sivil topluma destek gibi alanlarda sürdürülebilir yaşam koşulları yaratmayı amaçlıyor. İsveç fonları, Suriye'nin kuzeydoğusundaki siyasi veya askeri yapılara gitmiyor.

İSVEÇ'TEN MÜZAKERELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya’nın Ukrayna’ya işgali devam ederken, İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği başvurusunda bulunmuş, Türkiye’nin karşı çıkmasının ardından da üç ülke arasında müzakereler başlamıştı. İsveç’in NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler devam ederken, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’den yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Linde bugün yaptığı açıklamasında, "İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yapılan müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz. Başvurumuz NATO’da geniş destek gördü" ifadelerini kullandı.