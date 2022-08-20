İsveç'te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İsveç'in Malmö kentindeki Emporia alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 00:16
İsveç'te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

İsveç'in güneyinde bulunan liman kenti Malmö'deki Emporia alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi.

Yaklaşık 20 el silah sesinin duyulduğu alışveriş merkezindeki ziyaretçiler olay yerinde kaçmaya çalıştı. Bölgeye gelen polis, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Polis ayrıca, saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülen 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayın terör şüphesi içermediği iddia edildi.

Polis saldırının, çeteler arasında yaşanan rekabetten dolayı kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.


isveç Malmö Emporia

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler