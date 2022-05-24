İsveç'te bazı vatandaşlara Covid-19 aşısının 5. dozu önerildi

24 Mayıs 2022 Salı, 12:19

İsveç Halk Sağlığı Müdürlüğü, 65 yaş ve üzerindekilere Covid-19 aşısının 5. dozunu tavsiye etti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzerindekilerin yanı sıra ciddi sağlık problemi olanlar ve hamilelere de Covid-19 aşısının 5. dozunun önerildiği belirtildi.

Halk Sağlığı Müdürü Karin Tegmark Wisell, 65 yaşının altında olan ve Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptıranlarda hastalık riskinin çok az olduğunu ifade etti.

İsveç'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 940'a, vaka sayısı 2 milyon 506 bin 607'e yükseldi. Ülkede, Covid-19'a yönelik kısıtlamalar 9 Şubat'ta tamamen kaldırılmıştı.