İsveç'te bazı vatandaşlara Covid-19 aşısının 5. dozu önerildi
İsveç'te 65 yaş ve üzerindekilere, hamilelere ve ciddiği sağlık problemi olanlara Covid-19 aşısının 5. dozu önerildi
İsveç Halk Sağlığı Müdürlüğü, 65 yaş ve üzerindekilere Covid-19 aşısının 5. dozunu tavsiye etti.
Müdürlükten yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzerindekilerin yanı sıra ciddi sağlık problemi olanlar ve hamilelere de Covid-19 aşısının 5. dozunun önerildiği belirtildi.
Halk Sağlığı Müdürü Karin Tegmark Wisell, 65 yaşının altında olan ve Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptıranlarda hastalık riskinin çok az olduğunu ifade etti.
İsveç'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 940'a, vaka sayısı 2 milyon 506 bin 607'e yükseldi. Ülkede, Covid-19'a yönelik kısıtlamalar 9 Şubat'ta tamamen kaldırılmıştı.
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