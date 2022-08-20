İsveç'te bu yıl 251 silahlı saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:15

İsveç'te bu yıl 251 silahlı saldırı olayı yaşanırken, bu vakalarda 45 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi ise yaralandı.

Dünyanın "en sakin" ülkelerinden biri olarak gösterilen İskandinavya ülkesi İsveç, son 5 yıldır suç örgütleriyle mücadelede ağır bir tabloyla karşı karşıya.

Polisin yayımladığı rapora göre, bu yılın 8 ayında İsveç'te 251 silahlı saldırı gerçekleştirildi ve bu olaylarda 45 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

2019'da 360 kişi silahlı saldırıya uğrarken, 45 kişi öldü, 126 kişi ise yaralandı. 2020'de de 379 kişi silahlı saldırıya uğrarken, 126 kişi yaralandı, 47 kişi de hayatını kaybetti.

2021'de de tablo değişmedi, 344 kişi silahlı saldırıya uğradı, 45 kişi öldü, 115 kişi yaralandı.

İsveç'te "suç örgütü ve çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi" nedeniyle Meclisteki sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 2 Haziran'da gensoru önergesi vermişti.

Önergeye tepki gösteren Başbakan Magdalena Andersson, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini" açıklamıştı.

Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin, Johansson hakkında sunduğu gensoru önergesi 175 "yeter sayısına" ulaşamayarak reddedilmişti.

"İSVEÇ'TE DEVLET SİZİ KORUYAMAZ"

Göteborg Polis Şefi Ulf Boström de SVT'ye yaptığı açıklamada, "devlete güvenmeyin" şeklinde gözyaşları içinde değerlendirmelerde bulundu.

Boström, "Eğer küçük suç örgütleri peşinize takıldıysa kesinlikle polis sizi koruyamaz. Ya onların dediğini yapmak zorundasınız ya da ölürsünüz" dedi.

İsveç'teki partiler, 9 Eylül'de genel ve yerel seçimlere hazırlanırken, partilerin birinci gündemi, uyuşturucu çeteleriyle mücadele.

Muhalefet partileri, 8 yıldır iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'yi eleştirirken; Sosyal Demokrat Parti Lideri ve Başbakan Magdalena Andersson, seçimleri kazandıkları takdirde ceza yasalarını sıkılaştıracaklarını ve daha fazla polis alacakları sözünü verdi.