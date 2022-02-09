İsveç’te Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
İsveç’te korona virüse mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve ücretsiz Covid-19 test uygulaması bugün itibariyle sonlandırıldı.
İsveç’te koronavirüs salgının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Karin Tegmark Wisell, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yüksek maliyet nedeniyle ücretsiz Covid-19 testi uygulamasının da sonlandırıldığını duyurdu. Wisell, "Covid-19 testlerinin maliyeti haftalık 55 milyon dolar, aylık ise 220 milyon dolar. Bu nedenle koronavirüs testlerini sonlandırdık" ifadelerini kullandı.
Alınan yeni karar kapsamında bugünden itibaren yalnızca sağlık ve yaşlı bakım evi çalışanları ile savunmasız durumda olan kişiler belirti gösteriyorsa ücretsiz PCR testi yaptırabilecek. Kendi isteği ile yurt dışına dışına çıkmak isteyenlerin Covid-19 test ücretleri devlet ve sigortalar tarafından karşılanmayacak. Ülkeye girişte istenen dijital seyahat kartı, test, aşı belgesi kuralları da sona erdi. Ayrıca toplu etkinliklerde ve restoranlarda kişi sınırına yönelik kısıtlamalar ile barlar ve lokantalar için uygulanan saat kısıtlaması da son buldu.
NÜFUSUN YÜZDE 72.8’Sİ TAM AŞILI
Toplam 2 milyon 354 bin 455 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede 16 bin 207 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu İsveç’te nüfusun yüzde 72.8’si ise koronavirüse karşı tamamen aşılandı.
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