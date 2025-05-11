İsveç’te güvenlik zirvesinde skandal: Skandal görüntüler sızdı, görevden çekildi

Yayınlanma: 11.05.2025 - 13:36

Güncelleme: 11.05.2025 - 13:38

İsveç’te ulusal güvenlik danışmanlığı görevine atanan Tobias Thyberg, saatler içinde görevinden çekilme kararı aldı. 2019–2023 yılları arasında İsveç’in Ukrayna Büyükelçiliği görevini yürüten Thyberg, Perşembe günü öğle saatlerinde atanmıştı.

Ancak atamadan sadece 30 dakika sonra, Başbakan Ulf Kristersson’un ofisine gönderilen anonim bir e-postayla sarsıcı bir gelişme yaşandı.

E-postada, Thyberg’e ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli görseller yer alıyordu. Görsellerin, geçmişte kullanılan bir Grindr (eşcinsel buluşma uygulaması) hesabına ait olduğu ve en az 6-7 yıllık olduğu belirtildi.

Görseller, daha sonra yerel medya Dagens Nyheter başta olmak üzere bazı medya organlarıyla da paylaşıldı.

“BUNU BİLDİRMELİYDİM”

Gece yarısına gelindiğinde Thyberg, Dagens Nyheter’e yaptığı açıklamada görevi kabul etmeyeceğini bildirdi.

“Bu görüntüleri daha önce bildirmeliydim ama yapmadım” diyen Thyberg, sızıntının sorumluluğunu üstlendi ancak görsellerin özel bir kanaldan paylaşıldığını vurguladı.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, söz konusu görsellerin güvenlik soruşturmasında tespit edilmediğini kabul etti.

Bu durum, ülkede güvenlik soruşturmalarının etkinliğine dair ciddi bir tartışma başlattı. Eski Savunma Bakanı Peter Hultqvist ise yaşananların İsveç’in uluslararası ortaklarıyla güven ilişkisini zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Ulusal güvenlik danışmanlığı, İsveç’te 2022 yılında kurulan ve doğrudan başbakana bağlı olan yüksek profilli bir pozisyon. Görevin, en üst düzeyde gizli bilgilerin paylaşılması nedeniyle “en yüksek güvenlik sınıfı” kapsamında olduğu biliniyor.

YABANCI MÜDAHALE ŞÜPHESİ

Dagens Nyheter’in hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsveç istihbaratı olayda yabancı bir istihbarat servisinin parmağı olabileceğinden şüpheleniyor.

Görsellerin, güçlü şifreleme sistemine sahip özel bir e-posta servisinden gönderildiği, kaynağın izinin sürülemediği bildirildi.

Hükümet, Başbakan Kristersson’un talimatıyla resmi bir soruşturma başlattı ancak olayın arkasındaki motivasyona dair resmi bir değerlendirme henüz paylaşılmadı.

ÜST ÜSTE SKANDAL

Thyberg, bu yıl istifa eden ikinci ulusal güvenlik danışmanı oldu.

Ocak ayında, önceki danışman Henrik Landerholm, gizli belgeleri bir otel odasında unuttuğu gerekçesiyle suçlanmış ve görevinden ayrılmıştı. Landerholm ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.