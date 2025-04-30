İsveçli muhabire Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası

Yayınlanma: 30.04.2025 - 20:52

Güncelleme: 30.04.2025 - 20:52

Dagens ETC muhabiri İsveçli gazeteci Joakim Medin, 27 Mart’ta İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı, ertesi gün 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklandı.

Medin hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan dava Ankara 79'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Joakim Medin SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden bağlanırken, avukatlar salonda hazır bulundu.

Sanık Medin ifadesini çevirmen aracılığı ile verdi.

Suçsuz olduğunu söyleyen sanık Medin, İsrail'de yaşanan insan hakları ihlallerini haberleştirdiğini ifade ederek, "Ayrıca Avrupa’da aşırı sağın yükselişi ve İslamafobi konusunda çalışıyorum. 6 adet kitap kaleme aldım. Son kitabım ile araştırmacı gazetecilik konusunda ödüle aday gösterildim. Dış haber muhabiri olarak pek çok ülkeye seyahat ediyorum ve haberler yapıyorum. Başta Türkiye dahil olmak üzere Irak, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde uzun süreler geçirdim. Son 6 ayda Nepal, Ukrayna, Filistin gibi ülkeleri de gezdim. Özellikle son 3 yıldır da Ukrayna ve Filistin hakkında haberler yapıyorum. Farklı ülkeler ve liderler hakkında haberler ve analizler yapıyorum" dedi.

Makalelerde kullanılan fotoğrafların sorulması üzerine Medin, "Fotoğraf benim tarafımdan çekilmedi, ben bu protestoya katılmamıştım. Fotoğraf aktivistler tarafından çekilmiş bir fotoğraf" ifadelerini kullandı.

Avukat ve sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Medin’e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verirken, hükmün açıklanması geriye bırakıldı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tahliye edilen Medin, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu olmasından dolayı tahliye edilmeyecek.