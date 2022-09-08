İsveç'te iki öğretmeni öldüren sanığa ömür boyu hapis cezası verildi
İsveç'te iki kadın öğretmeni balta ve bıçakla saldırarak öldüren sanığa ömür boyu hapis cezası verildi.
İsveç'teki bir okula düzenlediği balta ve bıçaklı saldırıda 2 öğretmeni öldüren 18 yaşındaki Fabian Cederholm, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Malmo Bölge Mahkemesi, 21 Mart'ta, Latin Okulu'na baltalı saldırı düzenleyen ve 2 kadın öğretmeni öldüren Cederholm'u müebbet hapse mahkum etti.
Mahkemeden yapılan açıklamada, saldırganın, Victoria Edström ve Sara Böök adlı iki öğretmeni öldürmek ve okuldaki öğrenci ve öğretmenleri tehdit etmek suçundan hüküm giydiği kaydedildi.
İsveç'te ömür boyu ceza alanlar 20 ila 25 yıl arasında hapis yatarken, 2 Ocak'tan itibaren de 18 ila 21 yaş arasında suç işleyen gençlerin ceza indirimi de kaldırılmıştı.
İsveç'in Malmö kentinde 21 Mart'ta balta ve bıçakla Latin Okulu'na giren Cederholm, iki kadın öğretmene saldırmış, öğrencileri de tehdit etmişti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan öğretmenler hayatını kaybederken, Cederholm'da polise teslim olarak suçunu itiraf etmişti.
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