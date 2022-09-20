İsveç'te sert faiz artışı

20 Eylül 2022 Salı, 11:39

İsveç Merkez Bankası beklentilerin üzerinde bir sıkılaşma hamlesi yaparken, önümüzdeki 6 ay içinde de sıkılaşmanın süreceği sinyalini verdi.

İsveç Merkez Bankası politika faizini 1 puan artışla yüzde 1.75 seviyesine çıkardı.

11 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Son faiz artışıyla ülkede politika faizi 11 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Ülkede son dönemde enflasyon göstergelerinde zirve seviyeler izleniyordu.

Son verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 9,8 ile 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.