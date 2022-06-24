İsveç'te terör örgütü YPG/PKK hakkındaki soruşturma sonlandırıldı
İsveç polisi, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı.
İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Stockholm Belediyesinin söz konusu olay hakkında yaptığı suç duyurusunu inceleyen polis, delil yetersizliğini gerekçe göstererek soruşturmayı tamamladı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, 17 Haziran'da projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a bilgi veren polis, olayı doğrulamıştı.
Tepkilerin ardından Stockholm Belediyesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.
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