İsveç'teki Kuran yakma eyleminin ardından isyan çıktı
İsveç'te, Irak asıllı Momika'nın Kuran yakma eyleminin ardından isyan çıktı. Protestocular, çok sayıda aracı ateşe vererek polisle çatıştı.
Irak asıllı İslam karşıtı eylemci Salwan Momika'nın polis koruması altında gerçekleştirdiği Kuran yakma eylemi, İsveç'in Malmö kentinde protestolara sebep oldu.
Daha önce de Kuran yakma eylemleriyle gündeme gelen Iraklı mülteci Salvan Momika’nın son eylemi öfkeye sebep oldu. Kentteki protestocular, gece boyunca çok sayıda aracı ateşe vererek polisle çatıştı.
Bölgede bulunan 20 aracı ateşe veren 100 kişilik grup, "Kuran'a saldırmak ifade özgürlüğü değil", "Artık yeter, kutsalımıza saldırmayın" yazılı pankartlar taşıdı.
Malmö polisi, müdahalelere taş atarak karşılık veren grubun sabaha karşı dağıldığını açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylarla ilgili "şimdilik" kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Pirola varyantı nedir?
- İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
- Milli sporcuları beğenmeyen Hacı Yakışıklı cevabını aldı
- Ekranların tanıdık siması kanal sahibi oldu...
- Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti
- iPhone 15'in fiyat listesi sızdırıldı!
- Ay, Dünya'dan uzaklaşıyor: Günler 25 saat sürecek!
- Kuntz'tan Vargas açıklaması!
- Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı
- 24 il için 'deprem alarmı' verdiler