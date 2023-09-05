İsveç'teki Kuran yakma eyleminin ardından isyan çıktı

İsveç'te, Irak asıllı Momika'nın Kuran yakma eyleminin ardından isyan çıktı. Protestocular, çok sayıda aracı ateşe vererek polisle çatıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:29
Abone Ol google-news

Irak asıllı İslam karşıtı eylemci Salwan Momika'nın polis koruması altında gerçekleştirdiği Kuran yakma eylemi, İsveç'in Malmö kentinde protestolara sebep oldu. 

Daha önce de Kuran yakma eylemleriyle gündeme gelen Iraklı mülteci Salvan Momika’nın son eylemi öfkeye sebep oldu. Kentteki protestocular, gece boyunca çok sayıda aracı ateşe vererek polisle çatıştı.

Bölgede bulunan 20 aracı ateşe veren 100 kişilik grup, "Kuran'a saldırmak ifade özgürlüğü değil", "Artık yeter, kutsalımıza saldırmayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Malmö polisi, müdahalelere taş atarak karşılık veren grubun sabaha karşı dağıldığını açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylarla ilgili "şimdilik" kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.


Player Alanı
isveç Kuran EYLEM isyan Protesto

İlgili Haberler

İsveç'te Kuran saldırıyı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı

İsveç'te Kuran saldırıyı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı
Kuran yakma provokasyonları İsveç'e 2 milyon 200 bin krona mal oldu

Kuran yakma provokasyonları İsveç'e 2 milyon 200 bin krona mal oldu

En Çok Okunan Haberler