İsveç'teki Müslümanlar ve siyasetçilerden Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki

26 Nisan 2022 Salı, 16:04

Muranoviç, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, Paskalya tatilinde İsveç'in çeşitli kentlerindeki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kur'an-ı Kerim'i yakma eyleminin tesadüf olmadığını düşündüğünü ifade eden Muranoviç, "Bu, daha ziyade, ifade özgürlüğünü kullanarak ayaklanmaları kışkırtmak için yürütülen planlı ve tatsız bir kampanya." dedi.

Muranoviç, "Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından ve ardından gelen şiddet olaylarından sonra, mahkemeye şu soru yöneltildi: 'Bu nefret söylemi mi yoksa ifade özgürlüğü mü?' Onlar, bunu 'nefret söylemi' olarak değerlendirdi." ifadelerini kullandı.

İsveç Müslüman Gençlik Örgütünün eski Başkanı Raşid Musa, son olayların tarihsel bağlamının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

İsveçli yetkililerin, Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine izin vermek için ifade özgürlüğünü bir argüman olarak kullandıklarını belirten Musa, ancak bunun aynı zamanda tarihsel bağlama oturtulması gerektiğine işaret etti.

Musa, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılma provokasyonunun, azınlık grupları "insanlıktan çıkarma" çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Musa, "İsveç'te aşırı sağcılık, son 15 yıldan fazla süredir yükselişte." ifadesini kullandı.

Paludan'ın iki yıldır kutsal kitabı yakmak için etkinlikler düzenlediğini söyleyen Musa, bunun yeni bir şey olmadığını kaydetti.

Musa, "Bu, sadece toplumda zaten var olan Müslüman karşıtı ırkçılığın bir sonucudur." dedi.

"KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI ÇOK İNCİTİCİ"

Stockholm Camisi İmamı Mahmud Khalfi, yaptığı açıklamada, Skarholmen bölgesinde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına bizzat şahit olduğunu belirterek "Bunun ne kadar incitici olduğunu hatırlıyorum. Çok sayıda Müslüman bizi arayarak bunun ne kadar incitici ve kışkırtıcı olduğunu söyledi." dedi.

Khalfi, "İslam'da Kur'an-ı Kerim kutsaldır. Bu Tanrı'nın sözüdür. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in yakılması biz Müslümanlar için son derece incitici ve üzücü." ifadelerini kullandı.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirmişti.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Bu bölgelerde çıkan olaylarda 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı.



