İsveç'ten Meclis'in 'NATO' kararına ilişkin ilk açıklama

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:42

Güncelleme: 24.01.2024 - 07:57

İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması olumlu” denildi.

Bakan Billström ise, “Türk Parlamentosunun bugün İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması memnuniyet verici bir adım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz. İsveç NATO'nun güvenilir, destekleyici ve kararlı bir üyesi olacak” dedi.

Billström, Dışişleri Bakanlığı konutu önünde düzenlediği basın toplantısında, "TBMM'ye teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye ile NATO'da yakın işbirliği yapacağız. Uzun bir yolculuktu" diye konuştu.

Billström, AA muhabirinin, "NATO üyeliğiniz Türkiye ile ilişkilerinize neler katacak?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Doğal olarak TBMM'nin onayı daha önce yaptığımız anlaşmaları değerli kıldı. 2022'de NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığımız Üçlü Muhtıra (Türkiye, Finlandiya ve İsveç) ve daha sonra Vilnius'ta yapılan anlaşmada uzlaşmıştık. Bu anlaşmalar devam ediyor. Bundan sonra da terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın işbirliği halinde sürecek."

NE OLMUŞTU?

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 346 milletvekili oy kullandı. Milletvekillerinden 287'si kabul, 55'i ret oyu kullandı. 4 vekil ise çekimser oy verdi.