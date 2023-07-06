İsveç'ten NATO açıklaması: Yakında onaylanabileceği konusunda umutluyuz

Yayınlanma: 06.07.2023 - 12:10

Güncelleme: 06.07.2023 - 12:10

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kristersson, görüşmeden sonra Aftonbladet'e verdiği demeçte İsveç'in NATO üyeliğini önümüzdeki haftaya kadar tamamlayabileceği konusunda hala "umutlu" olduğunu söyledi.

Kristersson, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Vilnius'tan önce ya da Vilnius sırasında İsveç'e üye olacağımızın söylenmesi oldukça olası. Hiçbir şekilde garanti yok. Ancak ben de Amerikan Başkanı gibi Vilnius'un bunun için doğal bir zaman olduğunu düşünüyorum. Birçok ülke şu anda bunun gerçekleşmesi için çalışıyor. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bugünkü toplantı İsveç için çok iyi bir toplantı oldu.

Kristersson, Biden ile gerçekleştirdiği toplantının "olumlu" geçmesini sağlayan durumun ABD'nin "güçlü ve kararlı" desteği olduğunu ifade etti.

Kristersson, "Sadece İsveç'in üye olmasına izin verilmesi değil, aynı zamanda İsveç'e NATO'da ihtiyaç duyulduğu ve birçok ülkenin de faydalandığı askeri yetenekleri beraberinde getirdiğimiz de vurgulandı. Tam olarak spekülasyon yapmayacağım. Farklı ülkelerin farklı karar alma süreçleri vardır. Vilnius, açıklama yapmak ve karar almak için doğal bir zamandır. Hâlâ da öyle. Ancak başından beri söylediğim gibi, bunun hiçbir garantisi yok. Türkiye'nin kararlarını sadece Türkiye verebilir" dedi.