Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsveç mesajı: Artık daha çok tartışmaya açıktır

Yayınlanma: 04.07.2023 - 14:28

Güncelleme: 04.07.2023 - 14:28

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Fidan, “Ürdün’de sağlam dostluk bağlarına dayanan köklü ilişkilerimiz mevcut. Karşılaştığımız sınamaların birçoğu ortak. Bölgesel ve uluslararası pek çok konuda benzer yaklaşımlara sahibiz. Bu nedenle Ürdün’le düzenli istişarelere önem veriyoruz. Sayın bakanla aldığımız karar neticesinde bakanlıklar arası düzenli siyasi istişareleri başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

MISIR

Mısır-Türkiye arasında karşılıklı Büyükelçi atamasına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Fidan, şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı bu iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur. Bu perspektiften hareketle iki ülke sayın cumhurbaşkanlarının iradeleriyle bildiğiniz gibi birkaç yıl önce bir süreç başlatıldı. İlk aşamada istihbarat diplomasiyle bu süreç yürütüldü. Burada istihbarat başkanlarını belli aralıklarla bir araya geldiler. Konuyu bir noktaya taşıdılar. Daha sonra dışişleri heyetleri devreye girdi. Ve en son noktada bildiğiniz gibi Kasım 2022’de bir vesileyle Doha’da bulunan Sayın Cumhurbaşkanı bir araya geldiler ve buradan da alınan kararlar neticesinde daha sonra dışişleri bakanları bir araya gelerek konuları ilerlettiler. Bugün aldığımız ortak kararla Mısır ve Türkiye olarak karşılıklı büyükelçilerimize atıyoruz. Bu geldiğimiz aşamada da normalleşme çalışmalarında artık önemli bir aşamayı da geride bırakmış olduk. Bundan sonra ilişkilerimiz siyasi, ekonomik ve diğer bütün alanlarda büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

İSVEÇ

İsveç’te Kuran yakılmasının sorulması üzerine Bakan Fidan, şunları söyledi:

“Özellikle İsveç’te bu türden eylemlerin kamu koruması altında yapılması, polis koordine altında yapılması çok daha düşündürücü bir olay. İsveç’in NATO’ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO’ya daha fazla güç değil, sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik açıdan güvenlik açısından da bizi düşündürüyor. İnanç olarak sahip olduğumuz değerler açısından olaya zaten büyük bir tepkimiz var. Fakat diğer taraftan stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla da söz konusu İsveç’in NATO’ya üye olduğu zaman bunun bir yük mü getireceği, bir fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır.”

İsveç tarafının Finlandiya’da olduğu gibi yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini belirten Fidan, “Biz prensiplerle hareket ediyoruz. İsveç eğer gayretlerine devam eder, ev ödevini yerine getirirse tıpkı Finlandiya örneğinde olduğu gibi her zaman için başka alternatifler de mevcut. Ama terörle mücadele zaten başlı başına İsveç için bir problem alanıyken kutsal değerlere hakaret edilmesine izin veren bir atmosferin olması, İsveç’teki güvenlik sisteminin algısının bu provokasyonlara engel teşkil edecek bir mekanizma üretememesi ve önleyememesi açıkçası bizi daha da fazla düşündürüyor” dedi.