İsveç'ten Türkiye'ye AB üyeliği desteği: Kolaylaştırma sözü verdik

İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Jessika Roswall, ülkesinin, Türkiye'nin AB üyeliğini "kolaylaştırma sözü" verdiğini, ancak Türkiye'nin AB üyeliği için "reformlar" gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:29
İsveç'ten Türkiye'ye AB üyeliği desteği: Kolaylaştırma sözü verdik
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İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Jessika Roswall, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jessika Roswall, İsveç'in her zaman AB'nin açık kapı politikasına sahip olması gerektiğini ve hükümetin, birliğin genişlemesini görmek istediğini söyledi.

İsveç'in, Türkiye'nin AB üyeliğini "kolaylaştırma sözü" verdiğini belirten Roswall, ancak Türkiye'nin AB üyeliği için "reformlar" gerçekleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Roswall, "AB üyesi ülkelerin dahi yerine getirmediği şartları Türkiye'den isteyecekler. Kolay gelsin Türkiye!" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde İsveç, Türkiye'nin AB'ye katılma teklifini destekleme kararı aldı. 

Geçtiğimiz hafta Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin 2030 yılına kadar genişlemeye hazır olması gerektiğini söyledi. 

Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna ve altı ülke daha aday statüsünde bulunuyor.


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avrupa birliği isveç

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