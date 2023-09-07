İsveç'ten NATO açıklaması: 'Tamamen hazırız'
İsveç, NATO üyeliği için "tamamen hazır" olduğunu ve Türkiye'nin onayını beklediğini belirtti.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Letonya'nın başkenti Riga'daki düzenlenen İskandinav ve Baltık ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının ardından NATO açıklamasında bulundu.
Reuters'ta yer alan habere göre, İsveç'in NATO'ya katılmaya hazır olduğunu ve Türkiye'nin onay sürecini başlatmasını beklediğini belirten Billstrom, "Biz tamamen hazırız ve Ankara'da onay sürecinin başlamasını bekliyoruz" dedi.
İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Soğuk Savaş döneminde başlayan tarafsızlık politikalarını sona erdirerek geçen yıl NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. Finlandiya'nın üyeliğini Nisan ayında onaylayan Türkiye, İsveç'in üyeliği için ise bazı koşulların yerine getirilmesini talep etti.
İsveç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Temmuz'daki NATO zirvesinde mutabık kalındığı üzere, Ekim ayında TBMM açılınca Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini onaylayacağını umudu içerisinde.
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