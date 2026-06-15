İsviçre'de tarihi referandum: Nüfusa üst sınır önerisi reddedildi

İsviçre'de seçmenler, ülke nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören aşırı sağ destekli referandum önerisini reddetti. Kamuoyunda "İsviçre'nin Brexit'i" olarak anılan teklif, seçmenlerin yüzde 54,79'unun "hayır" oyu vermesiyle kabul edilmedi.

Resmi sonuçlara göre referanduma katılım oranı yüzde 58,86 olurken, seçmenlerin yüzde 45,21'i öneriye destek verdi.

Aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) sunduğu öneri kabul edilseydi, ülke nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyonun üzerine çıkmaması için hükümetin çeşitli kısıtlamalar getirmesi gerekecekti.

Plan kapsamında aile birleşimi, oturma izinleri ve iltica başvurularına yönelik daha sert düzenlemeler öngörülüyordu.

Nüfusun 2050'den önce 10 milyonu aşması halinde ise İsviçre'nin Avrupa Birliği ile serbest dolaşım anlaşmasından çekilmesi zorunlu hale gelecekti.

Bu durumun, ülkenin AB tek pazarına erişimini de sona erdirebileceği belirtiliyordu.

"NÜFUS BASKISI" SAVUNMASI

Parlamentodaki en büyük parti konumundaki SVP, yıllardır özellikle AB ülkelerinden gelen göçmen işçilere yönelik eleştirileriyle öne çıkıyor.

Parti, "sürdürülebilirlik girişimi" olarak adlandırdığı önerinin konut, altyapı, sosyal hizmetler ve doğal kaynaklar üzerindeki nüfus baskısını azaltmak için gerekli olduğunu savundu.

İsviçre'nin nüfusu, AB ile serbest dolaşım anlaşmasının yürürlüğe girdiği 2002 yılından bu yana yüzde 23 artarak 9,1 milyona ulaştı. Resmi verilere göre ülkede yaşayanların yaklaşık yüzde 27'si İsviçre vatandaşı değil.

Araştırma şirketi GFS Bern'den Urs Bieri, seçmenlerin nüfus artışından kaygı duymalarına rağmen önerinin olası sonuçlarından çekindikleri için "hayır" oyu verdiğini söyledi.

Bieri, seçmenlerin özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerin zarar görmesi, iş gücü açığının büyümesi ve sağlık sektöründe çalışan eksikliğinin derinleşmesi gibi risklerden endişe ettiğini belirtti.

HÜKÜMET VE İŞ DÜNYASI DA KARŞI ÇIKTI

İsviçre'nin dört büyük partisinden temsilcilerin yer aldığı hükümet de referanduma karşı kampanya yürüttü. Hükümet, teklifin ülkenin ekonomik refahını ve istikrarını tehdit edeceği uyarısında bulundu.

İş dünyası temsilcileri de nüfus sınırının yabancı iş gücüne erişimi zorlaştıracağını, ekonomiye zarar vereceğini ve Brüksel ile ilişkileri olumsuz etkileyeceğini savundu.

İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemi kapsamında, 18 ay içinde 100 bin imza toplayan girişimler referanduma götürülebiliyor.

Uzmanlar, dünyada ilk kez bir ülkenin nüfusunu yasal olarak sınırlandırmayı amaçlayan bir önerinin halk oylamasına sunulduğunu belirtiyor.