İsviçre’deki bar faciası: Yangının çıkış nedeni belli oldu

İsviçre’nin Valais Kantonu’na bağlı Crans-Montana’da Yeni Yıl’ın ilk saatlerinde bir kayak merkezindeki barda çıkan yangında 47 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi yaralandı.

Valais Kantonu’nun Başsavcısı Beatrice Pilloud, düzenlediği basın toplantısında soruşturmanın, olay yerinde kullanılan malzemeler, barın yangın güvenliği önlemleri ve yangın sırasında içeride bulunan kişi sayısı üzerine yoğunlaşacağını söyledi. Pilloud, soruşturma sonucunda cezai kovuşturma gerekip gerekmediğinine de belil olacağını söyledi ve "Eğer böyle bir durum söz konusuysa ve sorumlular hayattaysa, haklarında dava açılacaktır" dedi. Başsavcı, "Her şey, yangının şampanya şişeleri üzerine konulan maytap ya da benzeri parlak mumlardan çıktığını gösteriyor. Bunlar tavana çok yaklaştırılmış. Ardından yangın çok hızlı bir şekilde büyümüş" dedi.

Barın sahiplerinden birinin yerel medyaya yaptığı açıklamada, işletmenin son 10 yılda üç kez denetlendiği ve tüm düzenlemelere uygun hareket edildiği belirtildi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, yangında hayatını kaybeden 40 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü, şu an en büyük önceliğin bu olduğunu açıkladı. Polis Komutanı Frederic Gisler, yaralıların birçoğunun durumunun kritik olduğunu ve "hayatta kalmak için mücadele ettiklerini" söyledi.

Valais Bölgesi Başkanı Mathias Reynard, yaralılardan yaklaşık 50 kişinin ağır yanık tedavisi için Avrupa’daki uzman merkezlere sevk edildiğini ya da kısa süre içinde sevk edileceğini bildirdi.