İsviçre, esrarı 'eğlence' amaçlı yasallaştırmayı düşünüyor

Yayınlanma: 15.02.2025 - 17:08

Güncelleme: 15.02.2025 - 17:08

İsviçre, parlamento komisyonunun esrarın düzenlenmiş satışına ve erişimine izin verecek bir yasa teklif etmesinin ardından, eğlence amaçlı esrar kullanımını yasallaştırmayı değerlendirmeye başladı.

Cuma günü parlamentonun alt kanadındaki sağlık komisyonu tarafından 14 lehte, 9 aleyhte ve 2 çekimser oyla kabul edilen teklif, yetişkinlere "sıkı düzenlemelerle esrara erişim hakkı tanınması" çağrısında bulunuyor.

Şu anda İsviçre’de sadece tıbbi amaçlı esrar kullanımı yasal. Ayrıca, tetrahidrokannabinol (THC) oranı %1’in altında olan esrar ürünleri tıbbi olmayan kullanım için satılabiliyor. Ancak yapılan araştırmalara göre, tüketicilerin büyük bir kısmı esrarı yasadışı yollardan temin etmeye devam ediyor.

Komisyon, 2022 yılında İsviçre'de yapılan bir araştırmaya atıfta bulunarak, 15-64 yaş aralığındaki bireylerin %4’ünün son bir ay içinde yasadışı olarak esrar tükettiğini belirtti ve "esrarın toplumsal bir gerçeklik olduğunu" vurguladı.

"YASAKLAYICI POLİTİKA BİR HATA"

Komisyonun çoğunluğu, mevcut yasakçı politikanın başarısız olduğuna inanıyor. Açıklamada, "Mevcut durum tatmin edici değil. Yasaklayıcı yaklaşım bir hata oldu" ifadelerine yer verildi.

Bu nedenle, tıbbi olmayan kullanım için esrarın yasal olarak satışına ve kullanımına izin verilmesi öneriliyor. Ancak komisyon, esrarın sağlığa zararlı olabileceğini kabul ederek sıkı bir düzenlemeye tabi tutulması gerektiğini vurguluyor.

Bu teklif, uzun bir sürecin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Parlamento sürecinin ilerleyen aşamalarında yasa taslağının hazırlanması, her iki mecliste onaylanması ve İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemine bağlı olarak halk oylamasına sunulması olası görünüyor.

Komisyon, yasa tasarısının esrar ekimi, üretimi ve ticaretini düzenlemesi gerektiğini, ancak tüketimi teşvik etmemesi gerektiğini belirtiyor.

DEVLET TEKELİ VE SIKI DÜZENLEMELER ÖNGÖRÜLÜYOR

Öneriye göre, 18 yaşını doldurmuş herkesin esrar yetiştirmesine, satın almasına, bulundurmasına ve tüketmesine izin verilecek. Ancak, pasif içiciliğe karşı mevcut yasal korumalar korunacak ve reşit olmayanlara satış kesinlikle yasak olacak.

Teklif ayrıca, bireylerin kendi tüketimleri için en fazla üç kenevir bitkisi yetiştirmesine izin verilmesini öngörüyor. Ticari üretim ise sıkı kalite standartları altında yasal olacak.

Devlet tekeli uygulaması öneriliyor; buna göre esrar ürünleri yalnızca belirli ruhsatlı kuruluşlar tarafından satılabilecek. Ambalajlar ise markasız ve uyarı etiketli olacak.

Komisyon, esrar satışından kar amacı güdülmemesi ve tüm gelirin önleme, zarar azaltma ve bağımlılık yardımına aktarılması gerektiğini vurguluyor.

MUHALEFET VE TARTIŞMALAR

İsviçre’nin en büyük partisi olan aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP), bu öneriye sert tepki gösterdi. Parti üyesi Celine Amaudruz, "Bu teklif, uyuşturucunun tehlikelerini sıradanlaştırıyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyerek yasaya karşı çıkacaklarını belirtti.

Komisyon ayrıca, yasadışı yollardan esrar satışı ve satın alınmasına yönelik cezaların artırılması ve alkollü araç kullanımına benzer şekilde, esrar kullanımına sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini savundu.

İsviçre Kenevir İlgi Grubu (IG Hanf), bu gelişmeyi "İsviçre kenevir politikası için tarihi bir an" olarak nitelendirerek, yasanın bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönemi başlatabileceğini ifade etti.

İsviçre, eğlence amaçlı esrar kullanımını yasallaştırma sürecinde uzun bir yolun başında olsa da, bu tartışmalar ülkeyi Avrupa’daki en düzenlenmiş esrar piyasalarından birine dönüştürebilir.