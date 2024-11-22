İsviçre: Ülkeye gelmesi halinde Netanyahu'yu tutuklayacağız

Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:53

Güncelleme: 22.11.2024 - 13:53

İsviçre Federal Adalet Ofisi İletişim Sorumlusu Ingrid Ryser, AA muhabirinin , "UCM, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant için Gazze dahil Filistin topraklarında işledikleri iddia edilen savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardığını duyurdu. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kararın ülkeler tarafından uygulanmasına ilişkin tutumunuz nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

İsviçre'nin, UCM'nin yasal temelini oluşturan Roma Statüsü'nü 2001 yılında onayladığını hatırlatan Ryser, UCM'yi, onun bağımsızlığını ve her durumda cezasızlıkla mücadelesini desteklediğini kaydetti.

Ryser, "Roma Statüsü'ne taraf olan İsviçre, UCM ile işbirliği yapmakla yükümlü. İsviçre, UCM ile işbirliği yapma yükümlülüğüne dayanarak, prensip olarak, UCM'nin buna uygun bir tutuklama emri veya buna dayalı bir tutuklama talebi çıkarması ve UCM'ye teslim işlemlerini başlatması koşuluyla, bu süreçte İsviçre'ye girmeleri halinde Benjamin Netanyahu ve diğer sanıkları tutuklamakla yükümlü olacak" değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Medya Başkan Yardımcısı Clivaz da İsviçre'nin, UCM'nin 21 Kasım 2024 tarihli kararlarını dikkate aldığını bildirerek, "İsviçre, UCM'nin bağımsızlığına saygı göstermekte birlikte bu kararlar hakkında yorum yapmamaktadır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024 tarihinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

UCM, Netanyahu ve Gallant'ı, 8 Ekim 2023 ile en az 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gazze'de sivillere yönelik saldırılar düzenlemek, insani yardımları engelleyerek sivilleri açlığa mahkûm etmek ve diğer insanlık dışı eylemler gerçekleştirmekle suçlamakta.

TEPKİLER

Netanyahu, UCM'nin kararını "antisemitik" olarak nitelendirdi ve mahkemenin meşruiyetini reddetti.

Beyaz Saray, UCM'nin kararını reddederek mahkemenin İsrail üzerinde yargı yetkisi olmadığını savundu.

Birleşik Krallık ve Hollanda gibi bazı ülkeler, UCM'nin kararına uyacaklarını belirtirken, ABD ve Arjantin gibi ülkeler kararı eleştirerek İsrail'e karşı önyargılı bulduklarını ifade ettiler

HUKUKİ SÜREÇ

UCM'nin tutuklama emirleri, mahkemeye üye 124 ülke için bağlayıcıdır. Bu ülkeler, Netanyahu ve Gallant'ın topraklarına girmesi halinde onları tutuklamakla yükümlüdür. Ancak, İsrail ve ABD, UCM'ye üye olmadıkları için bu yükümlülükten muaftırlar.

UCM'nin bu kararı, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik uluslararası hukuki ve siyasi baskıyı artırmıştır. Netanyahu ve Gallant'ın uluslararası seyahatleri bu nedenle kısıtlanabilir ve İsrail'in uluslararası ilişkilerinde yeni zorluklar ortaya çıkabilir.