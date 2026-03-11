İsviçre, İran’daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

İsviçre, İran’daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Tahran’daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını duyurdu.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, büyükelçi ve beş İsviçreli diplomatik personelin kara yoluyla İran’dan ayrılarak güvenli şekilde ülke dışına çıktığını açıkladı.
Açıklamada, personelin güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.
İsviçreli yetkililer, güvenlik koşullarının iyileşmesi halinde diplomatik personelin yeniden Tahran’a döneceğini ifade etti.
Açıklamada, “Durum izin verir vermez Tahran’a geri dönecekler” denildi.