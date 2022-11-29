İsviçre'de gaz kıtlığı alarm veriyor: Sıcaklık düşüşünden tasarruf edin

29 Kasım 2022 Salı, 16:22

İsviçre Gaz Endüstrisi Birliği tarafından yapılan açıklamada İsviçre'de bu kış gaz kıtlığı riskinin hala var olduğunu belirterek, bir derecelik sıcaklık düşüşü yüzde 10'luk bir enerji tasarrufu anlamına geldiğini açıkladı.

Açıklamada "Mevcut durum kesinlikle biraz iyileşti, ancak bu kış için enerji sıkıntısı riski hala çok gerçek. Avrupa da 2023-2024 kışı için gaz tedarikini güvence altına alma konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya" denildi.

Gaz Endüstrisi Birliği, bir evi bir derece daha az ısıtmanın yaklaşık yüzde 10 enerji tasarrufu anlamına geldiğini de aktardı.

Birliğin Direktörü Daniel Decurtan, "İsviçre Gaz Endüstrisi, Federal Konsey'in enerji tasarrufu çağrılarını destekliyor ve günlük gaz tüketiminin nasıl azaltılabileceği konusunda pratik tavsiyelerde bulunarak buna katkıda bulunmayı amaçlıyor" dedi.