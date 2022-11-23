İsviçre'den iki ülkeye ambargo: Askeri ürün tedarik edilmeyecek

İsviçre, Rusya ve Ukrayna'ya yönelik askeri ürün tedarikine ambargo uyguladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 17:41
İsviçre'den iki ülkeye ambargo: Askeri ürün tedarik edilmeyecek
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İsviçre Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna ve Rusya'ya silah ihracatını yasaklayarak iki ülkeye de ambargo uyguladığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Federal Konsey ayrıca Rusya'ya karşı askeri mallara ambargo uyguladı ve İsviçre'nin tarafsız statüsünü göz önünde bulundurarak bunu kısmen Ukrayna'ya da genişletti" denildi.

Yetkililer, İsviçre'nin bu ambargoyu şimdiye kadar esas olarak askeri ürün ve mülk kontrolünü düzenleyen mevzuat temelinde uyguladığını belirtmektedir.

Açıklamada, "Askeri mallara yönelik ambargoyu yenileyen İsviçre, şimdi de Ukrayna'daki duruma ilişkin tedbirler getiren bir kararnameyle bunu açıkça ortaya koyuyor" denildi.


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