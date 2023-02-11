İsviçreli sismolog, Kahramanmaraş depreminin bölgede son 100 yılın en büyük depremi olduğunu söyledi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:42

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:42

İsviçre Sismoloji Servisi Direktörü Stefan Wiemer, Almanca yayın yapan İsviçre televizyon kanalı SRF'ye konuştu.

TRT World'ün aktardığına göre Wiemer, Türkiye ve Suriye arasında "sık sık güçlü depremler meydana gelmesinin tesadüf olmadığını" söyledi.

Bölgede levha sınırlarının bulunduğunu belirten Wiemer, uzun yıllar boyunca bu bölgelerde "gerginlikler" yaşandığını ve bunların depremlerle "deşarj" olduğunu aktardı.

Wiemer, "İşte Doğu Anadolu fayı, özellikle 7.7 büyüklüğündeki depremle birlikte gerilimlerin biriktiği ve boşaldığı yer. Bu kadar büyük bir deprem gerçekten nadirdir" dedi.

8.0 büyüklüğüne yakın bir depremin dünyada belki yılda bir kez meydana geldiğini belirten Wiemer, Halep'in de birçok kez büyük depremlerle sarsıldığını kaydetti.

Bu tür büyük depremlerden sonra günler, haftalar ve hatta aylar boyunca artçı sarsıntılar olduğunu söyleyen Wiemer, bunların genellikle zaman içinde sayı ve büyüklük olarak azaldığını dile getirdi.