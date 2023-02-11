Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'de depremzedelere destek

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:32

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:32

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası büyük bir bağış yaptı.

Kim Min-Jae

KIM MIN-JAE'DEN 1.5 MİLYON TL

Güney Koreli futbolcu, UNICEF Kore'ye depremzede çocuklar yararına kullanılması için 100 milyon Güney Kore Wonu (Yaklaşık 1.5 milyon Türk Lirası) bağış yaptı.

Açıklamayı yapan UNICEF Kore, bu durumun acil durumu bulunan çocuklar için kullanılacağını duyurdu ve Kore halkına yardım için çağrıda bulundu.