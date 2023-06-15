İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:18

Güncelleme: 15.06.2023 - 15:18

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, dün Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma eylemleri nedeniyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Ayrıca, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

"Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı.

İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren video yayımladı.

Edinilen bilgiye göre, İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu.