İsyancı gruplar saldırmıştı, 10 günde 100 sivil öldürüldü
Kongo’da son 10 günde yaklaşık 100 sivil öldürüldü.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) gerçekleşen isyancı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.
Stephane Dujarric, Ituri eyaletinde son 10 günde isyancı grupların saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yaklaşık 100 sivilin öldüğünü bildirdi.
Dujarric, isyancıların en az 12 okul ve hastaneye saldırı düzenlediğini ve yılbaşından bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 500’ü aştığını belirtti.
İSYANCI GRUPLAR SALDIRILARINI ARTIRDI
Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, dün yine aynı bölgede 20 sivili öldürmüş ve 25 sivili rehin almıştı.
Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.
KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.
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